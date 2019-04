Nyheter

Ein bilførar blir meld etter at han vart stansa i kontroll med Statens vegvesen i Måløy onsdag.

Barnet som var passasjer hadde nemleg ikkje på seg bilbelte.

Tre andre bilførarar fekk bot for å køyre utan bilbelte. To bilar vart avskilta fordi dei ikkje hadde vore på periodisk EU-kontroll. I kontrollen fekk ein bilførar bot for å ikkje ha med seg dokument under køyringa.

Statens vegvesen opplyser at 319 bilar vart kontrollerte i Måløy onsdag.