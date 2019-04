Kan skilte med mange spennende navn når han inviterer til landsleir

Nyheter

Leirsjef Jon Atle Rise fra Svelgen har mange viktige spørsmål på programmet når Røde Kors Ungdom arrangerer landsleir til sommeren.

26. til 30. juni kommer Røde Kors-ungdom fra hele landet på Haugland i Sogn og Fjordane. Der skal deltakerne både nyte sommeren og jobbe sammen for en bedre verden.

– Røde Kors landsleir er for unge som ønsker å gjøre en humanitær forskjell. I fem dager samles de ved Røde Kors Nordisk United World College på Haugland, for å jobbe med både internasjonalt-, lokalt- og personleg engasjement, skriver Jon Atle Rise i en pressemelding.

Han er leder i Røde Kors Ungdom i Sogn og Fjordane, og skal være leirsjef under landsleiren.

– Leo Ajkic, Mads Gilbert og Tuva Fellmann er noen av gjestene som er invitert for å engasjere og utfordre, forteller Rise.

Deltakerne skal blant annet få jobbe med internasjonalt engasjement, integrering, ung helse, beredskap og annen innsats i lokalsamfunnet.

– Noe av årsaken til at landsleiren kommer til Sogn og Fjordane, er at vi i flere år har lykkes med å ha en ungdomsavdeling i organisasjonen som har fått viktige saker på dagsorden. Konferanse-serien om ung psykisk helse, Smerta ein ikkje ser, er et eksempel på det. De siste årene har vi hatt faste fylkestreff for unge, som gir både kunnskap, engasjement og nettverk. I Sogn og Fjordane Røde Kors er unge en humanitær ressurs, konstaterer lederen.

På et sted som Haugland blir det også mye fjordliv, det blir festivalstemning med live-musikk og dj, talentiade og en rekke andre sosiale aktiviteter.

– Da Christian Bekker testamenterte sin eiendom Haugland til Sogn og Fjordane Røde Kors, var det blant annet «til oppmuntring, glede og inspirasjon for andre unge med trang og evne til senere selv å yde noget av verdi.» Siden har vi fått både rehabiliteringssenter og United World College der i Røde Kors sitt navn. Det er derfor svært naturlig for oss å ta imot ungdom med brennende hjerte fra hele landet på landsleir, oppsummerer leirsjef Jon Atle Rise.