Går med bøsser for Kirkens Nødhjelp

Nyheter

Bøssebærarar frå Selje og Vågsøy gir deg moglegheit til å støtte Kirkens Nødhjelp sitt arbeid i katastrofar.

9. april får folk lokalt moglegheit til å støtte Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon 2019. Då besøker konfirmantar, unge og vaksne dei fleste husstandar for å samle inn pengar til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid.

Årets aksjon heiter «Gi et liv med vann». Aksjonen fokuserer på Kirkens Nødhjelp sitt vassarbeid, og korleis klimaendringane skapar fleire og verre katastrofar. Pengane går til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid over heile verda, og vil blant anna bidra til at organisasjonen raskt kan stille med reint vatn når katastrofen rammar.

– Reint vatn reddar liv. Derfor er vatn noko av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofar. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp moglegheit til å handle raskt og gjere ein best mogleg jobb. Derfor håper vi folk tar godt imot oss og har pengane klare når vi kjem med bøssene, seier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

– Det hjelper å engasjere seg, alle kan gjere litt.