Lokale elever var best i fylket i jakten på brukte batterier

4. klassinger fra hele landet samlet inn 100,3 tonn brukte batterier i Batterijakten 2019. Som i fjor var Kjølsdalen Montessoriskule best av alle i Sogn og Fjordane.

– Etter en tre uker intens jakt på brukte batterier kan 4. klassingene nå gi seg selv et godt klapp på skulderen. Vi vil takke alle flinke batterijegere for super innsats og minne dere på at dere er alle miljøvinnere, uttaler kommunikasjonsrådgiver Helen Mehammer i Miljøagentene i en pressemelding.

Batterijakten er en klassekonkurranse for 4. klasse der elevene samler inn brukte husholdningsbatterier. Dette for at batteriene gjenvinnes i stedet for å havne i søpla, eller enda verre – i naturen. Målet er å skape gode miljøvaner og et økt engasjement i skolen.

Nesten 16.000 4. elever deltok i årets jakt. Fylkesvinnerne er kåret basert på antall kilo per elev gjennomsnittlig har samlet inn. Kjølsdalen Montessoriskule samlet inn 41,77 kilo per elev og havnet på totalt 208,86 kilo innsamlede batterier, noe som altså var best i fylket for andre året på rad. Innsatsen blir belønnet med miljøfremmede utstyr og diplom, som samtlige fylkesvinnere får.

I hovedkonkurransen var det mange klasser som nådde maksimal poengsum, og vinneren måtte derfor trekkes. Førsteplassen gikk til 4C ved Vigernes skole i Skedsmo, som får 30.000 kroner for innsatsen. Vardenes skole i Stavanger og Eide skole får henholdsvis 20.000 og 10.000 kroner for andre- og tredjeplassen.

Det ble også kåret uksevinnerne underveis i konkurransen, og i uke 1 kunne 4. klassingene fra Haugen skule juble som en av tre vinnere for kunstverket «Lundefugl» laget av batterier. De blir belønnet med 2.500 kroner.

Før Batterijakten startet i 2013 ble bare 1 av 3 batterier gjenvunnet. I løpet av de siste syv årene har denne trenden snudd og i dag gjenvinner nordmenn hele 4 av 5 husholdningsbatterier.

– Vi er ganske sikre på at den fantastiske innsatsen til 4. klassingene de siste årene har vært med på å bidra til den utrolige endringen, sier prosjektleder Julie Vestgren Pettersen i pressemeldingen.