Ønsker seg flere av disse

Nyheter

En fersk rapport viser at det i Sogn og Fjordane kreves 111 hurtigladepunkter. – Vi trenger både nye og sterkere ladere, og det haster, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

For å lykkes med overgangen til elektriske biler må politikerne følge opp den sterke økningen i antall solgte elbiler med å sørge for at det blir trygt og forutsigbart å bruke elbil. Det må gjelde hele landet og på langtur. Hurtiglading er på topp tre blant hindrene for å gå over til elbil, viser en undersøkelse NAF har gjort blant sine medlemmer. Bare bilens rekkevidde og hengerfeste anses som viktigere.

– Nå haster det å få fart på utbyggingen av hurtigladere! Vi trenger et taktskifte, sier. For å unngå ladekrise må politikerne få på plass en god nasjonal ladeplan raskt, sier Camilla Ryste i en pressemelding.

Hurtigladere brukes først og fremst på langtur og da er hovedveiene viktige.

– Det er avgjørende at folk kan lade raskt og lettvint underveis. Da må det være nok ladere, de må fungere og folk må slippe ladekø, sier Ryste.

NAF-rapporten viser at for hele landet må det bygges nær 1400 nye ladepunkter bare i 2019. De to største ladeoperatørene, Fortum og Grønn Kontakt, planlegger 400-500 i løpet av året, så gapet er stort.

- Vi har allerede kommet skjevt ut. Takten på utbygging må økes raskt, slår Ryste fast.

Totalt for hele landet må det komme på plass 5.000 ladepunkter i løpet av de neste seks til syv årene. I tillegg krever nye elbiler med større batterier, kraftigere ladere.