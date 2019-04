Lager en av verdens beste kremlikører

Nyheter

Bare et drøyt år etter kremlikøren Fjording ble lansert på markedet, opplever gründer Øyvind Løkling, at likøren vant tittelen Double Gold i den svært anerkjente San Francisco World Spirits Competition – verdens mest prestisjefylte konkurranse i sitt slag. Med dette har et enstemmig dommerpanel vurdert nykommeren som en av verdens aller beste kremlikører.