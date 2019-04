Fotografen sin fotoskatt gjekk opp i røyk

Nyheter

Frå tidleg 20-tal hadde fotograf Martinus E. Askeland i Måløy bygt opp eit allsidig film- og fotoarkiv frå Vågsøy og ytre Nordfjord. Under Måløyraidet forsvann mykje i flammane, men mange av bileta og historiene om denne originalen er her framleis.

Framleis lever det fleire som hugsar Martinus E. Askeland, kalla Askeladden. Ein av dei er Asbjørn Halnes (98), som sjølv opplevde raidet.

Og framleis heng eit ukjent tal fotografi på stoveveggane rundt om i ytre Nordfjord, signert med M. Askeland eller M.E.A. nede i høgre hjørne. Historia bak signaturane er både interessante og dramatiske.

Martinus Askeland kom frå garden Askeland, tre kilometer vest av Davik. Fødd 6. april 1896. Denne garden på fire bruk skifte namn, frå Uglen til Askeland i 1898. Så Martinus var fødd Uglen og bar dette etternamnet til han var to år.

Fotografkunsten lærde han seg under første verdskrigen då han arbeidde som signalmann på festninga Kvarven ved Bergen fort. Her utforska han nye fototeknikkar og eksperimenterte med nytt utstyr.

Han var langt framme når det gjaldt informasjon om utviklinga innan foto, og skaffa seg tidleg eit apparat for panoramafotografering. Eit Kodak Cirkut, lansert i marknaden i 1905.

Reiste rundt

Apparatet var utvikla spesifikt for store gruppebilde, men vart også brukt til landskapsfotografering.

Det hadde ei roterande linse som var synkronisert med ein film som passerte langs bakveggen i kameraet.

Var motivet ei folkemengde, stilte Askeland dei opp i ein i svak boge framfor kamera. Det ferdige foto viste folk på ei bein line, og resultatet vart lange og smale foto, 15–20 centimeter høge med lengde på opptil ein meter.

Fotografen vart kjend langt utanfor Nordfjord med sine panoramafoto, og han har tydeleg farta omkring med apparatet sitt.

Her finst mellom anna fleire av desse lange, smale bileta tekne i militærforlegningar med oppstilte soldatar frå Nordmøre og Nordfjordeid. Eit frå Bømoen på Voss er frå 1923.

Dreiv med mykje

I tidleg alder avslørte Martinus finurlege og kreative evner. Han vart oppfatta som spesiell med sine eksperiment.

Ideane vrimla, Martinus var oppfinnar. Ein kryssing av seinare velkjende skikkelsar som Reodor Felgen og Petter Smart.

Ei samling av ideane vart trykte i eit hefte som fekk namnet «Interessante experimenter», gitt ut i 1920, på A. Krausz & Lie Boktrykkeri i Bergen. Annonsar i vekeblad spreidde heftet over landet. Trass i prisen på 2.50, kom mange i retur. Truleg var innhaldet for magert.

Arbeidet med, og utsendinga av, dette heftet skjedde på Askeland i 1920 og litt etter. På den tid budde Martinus truleg framleis på Askeland.

I heftet finst også oppskrift på eau de cologne som inneheld hovudsakleg 96 prosent sprit samt temaer som «Hvorledes man kan opsøke underjordiske vannkjelde og vannaarer», korleis utladda batteri kan fornyast til gjenbruk så vel som «Middel til aa faa gamle, utslitte jernfiler som nye.»

Askeland sine eksperiment har i dag mest kuriøs verdi, men dokumenterer samstundes dagleglivet hundre år attende. Då folk tok vare på det meste og reparerte det dei hadde.

Til Måløy

I 25-årsalderen, fyrst på 20-talet, flytte Martinus Askeland til Måløy. Her leigde han lokale for fotoatelieret sitt.

– Atelieret hans stod like ved «fjøsen» der krøtera stod og venta på transport frå Hagenkaia, også kalla Amtskaia. Der låg også «Måløy» når den ikkje gjekk i rute, fortel Arvid Halnes.

Askeland fotograferte både landskap, hendingar og personar. Eit artig trekk ved portrettfotoa er ein månesigd han brukte som kulisse.

Den fotograferte sat i månen og dingla med føtene. Portrettet fekk dermed ein spesiell effekt. Foto med «folk i månen» er klar indikasjon på at det var teke i atelieret i Måløy med Martinus Askeland sin «signatur».

Askeland leverte ikkje berre fotografi. Han leverte også replikkar på strak arm når situasjonen melde seg, alltid på ein lun måte.

Som då to-tre jenter kom for å hente foto av seg. «Disse bileta er ikkje fine», sa dei. «Jammen, dei er no av dokke», svara fotografen.

Bygde hytte

Atelieret var installert i eit lite hus på nedsida av gata, tvers over Hagens Hotell sør i Måløy.

Det var den tid Måløy var landsbygd. Med ein veg, den som seinare vart Gate 1. Sjølv budde Askeland på Holviks Pensjonat til han bygde hytte i Halneset, like før krigen.

– Eg møtte han i atelieret, minnest Asbjørn Halnes.

98-åringen er nok ein av dei som set på dei fleste minna om fotografen.

– Seinare kjøpte han tomt av far min, her i Halneset. Far bygde hytta, mot slutten av 30-talet.

I ein alder av 16–17 år deltok Asbjørn i grunnarbeidet med hytta, som stod innflyttingsklar like før krigen.

– Eg var med og skaut ut tomta til hytta hans og mura opp grunnmuren. Bak grunnmuren var eit ope rom, og der ville Askeland oppbevare poteter. Dette rommet hadde tilgang ved ei luke i kjøkkengolvet, men frå utsida var det ingenting som antyda kjellar.

Feira jul i lag

Asbjørn hugsar mange besøk i denne hytta der denne høgst spesielle mannen hadde tilhald, som deira nære granne.

– Fleire gonger feira han julekvelden i stova vår. Ein gong fekk eg ein ølbolle av Askeland. På den står skrive: «Fred med granne. Fred i hus. Så smaker best det fylte krus.», minnast Asbjørn.

Arvid Halnes hugsar fotografen frå sine tidlege barneår. Ettersom han budde i same huset som Asbjørn, fekk han med seg fellesskapet huslyden hadde med sin nye granne, litt lenger vest på neset.

– På hageflekken ved hytta si dyrka han sukkererter som freista oss ungane. Han sa aldri noko om vi tok av dei. Askeland og Asbjørn strakte opp ei telefonline mellom huset vårt og hytta. Der snakka dei mykje. Eg kan også hugse når tyskarane kom for å leite etter radioen hans, då var eg seks år. Dei fann han ikkje, minnast Arvid og legg til:

– Og særleg hugsar eg at Askeland kom og feira julekvelden med oss. Elias Husevåg, bror av bestefar, var også einsleg, så desse to kom og var i stova med oss fleire julekveldar. Eit år gav Martinus meg eit fint treskrin i julegåve. Det har eg enno.

Brann opp

I atelieret sitt hadde Askeland tilhald med sine fotosyslar. Så gjekk britiske kommandosoldatar i land i Sæterneset 3. juledag 1941.

Då kampane stilna og krutrøyken dreiv vekk, låg fleire fiskebuder samt Hagens Hotell i rykande ruinar. Det same med Askeland sitt atelier tvers over gata.

Ei mengd med filmar og foto gjekk opp i flammar under raidet. Kultur- og familieminne av ukjend omfang vart i desse timane utsletta.

Litt av fotoskatten var heldigvis oppbevart i hytta hans. Men hovudmengda av fotoproduksjonen frå han kom til Måløy fyrst på 20-talet og fram til raidet er likevel vekk.

Mange Askeland-foto finst nok framleis privat, sjølv om alle nødvendigvis ikkje kan knytast sikkert til Askeland sin produksjon, ettersom dei er usignerte.

Askeland levde i seks år etter Måløyraidet. Brannen som tok arkiv og fotoutstyr i atelieret, forandra mykje i fotografen si drift. Men han fortsette å fotografere, mellom anna brudegruppe som kom frå bygdene omkring Måløy og ut til han i Halneset. Der kledde dei seg om og vart fotograferte. Det var ikkje så vanleg med apparat på den tid.

Folk kom også med filmar og fekk framkalla og kopiert. Det var det han styrte med. Folk trong passfoto til grensebuarbevis, og tyske soldatar kom med sine filmar for framkalling og kopiering.

Døydde brått

Så for tyskarane og Norge kunne feire freden med kimande kyrkjeklokker 8. mai 1945. Folk og fedreland måtte prøve å komme til hektene igjen, og ta fatt der det stoppa fem år før. Og for Martinus sin del, kjende han det trygt å bu i Halneset igjen.

– Eg sat mange kveldar ut med Askeland, seier Asbjørn Halnes.

– Og så hadde han kjøpt ei lita snekke. Med den var vi på telttur inn til Brunsvik, opp til eit vatn. Seinare på setra i Nordpollen.

Eit fellesskap som skapte mange opplevingar tok imidlertid slutt då Martinus døydde brått 29. januar 1948, etter eit kort sjukeleie.

Etter krigen fekk han ei tyskarbarakke som erstatning for atelieret han miste i Sæterneset under raidet. Han døydde imidlertid før taket kom på.

– Eg veit han drog i sjukekorg inn til Måløy. Han ville absolutt ut att i Halneset, ikkje på sjukehus. Men han vart likevel send, og kom til Halneset i kiste kort etter. Eg hugsar ikkje kva sjukdom han døydde av, seier Asbjørn Halnes.

Han avrundar med gode ord om venen og grannen:

– Han var alltid stillfarande og ærleg mot meg.

Fann radioutstyr

Systera til Martinus, Rasmine, tok over hytta etter han døydde. Der budde ho nokre år, inntil systerdotter av Rasmine og Martinus Askeland tok over hus og tomt i Halneset.

Fyrst på 50-talet bygde Adolf Risøy og kona Valborg, som var dotter av Martinus si syster med same namn, hus på tomta med utsøkt utsyn vestover mot Klovningen. Dei flytte til Halneset fire-fem år etter at Martinus døydde.

Før dei ordna tomta for bygging fyrst på 50-talet, måtte hytta til fotografen lyftast og flyttast litt for å gje plass. Adolf hugsar at der kom til syne øyretelefonar og mottakarutstyr (bla om og sjå eiga sak på neste oppslag).

– Askeland var heldig at tyskarane ikkje fann kjellarluka, meiner han når han i dag minnest det som låg i kjellaren.

Risøy meiner at Askeland ei tid gjekk i dekning på si barndoms seter, Gamlesetra vest av Endalsvatnet, truleg i 1944. Det er vanskeleg å tenkje at noko anna enn radioutstyret skapte frykt.

Hadde to parykkar

Kanskje var Martinus Askeland ein original. Uansett er det sikkert at frå tidleg 20-tal hadde Måløy ein fargerik innbyggjar. Som den godt vaksne del av befolkninga framleis har i minnet.

Ein av dei er Olav Sølvberg. Måløyværingen vart kjend med fotografen etter krigen, og var ti år då Askeland døydde.

– Dokter Paulsen hadde hytte i Halneset, og når eg besøkte den familien, så gjekk eg forbi hytta til Askeland, og kom ofte i snakk med han. For meg verka han for ein alvorleg mann med gode replikkar, kanskje hadde han også humor. På grunn av sitt yrke kom han i kontakt med mange folk. Så han var velkjend og sitert, fortel Olav Sølvberg og legg til:

– Han veksla mellom to parykkar, ein raud og ein meir brunleg. Den eine til søndagsbruk, den andre i atelieret. Vanlegvis hadde folk ikkje råd til to parykkar, eg trur han koste seg over å skifte på dei.

Sølvberg svarer slik på spørsmål om han har andre minne om fotografen:

– Nei, ikkje mange. Far min kjøpte ein båt av han, «Filmen». Den stod på land og Askeland ville selje den. Då far vart interessert, sette han den på sjøen og starta motoren. Den small så veldig, frykteleg spetakkel. «Han smell så kolossalt, det er uråd å høyre noko som helst», sa far.

«Ja, men det er no smellen som gjer at den går», svarte Askeland. Dette tykte far var så godt svar at han sa ikkje meir, han kjøpte båten.

«Gjer meg vakker!»

Askeland kunne som nemnt ha lune og treffande replikkar som folk humra av og tok opp att.

Etter det tyske kravet om grensebuarbevis kom, gjekk folk til fotograf Askeland for å skaffe passfoto.

Postmeister Fjalstad i Måløy budde i Røde Kors-huset. Familien kom frå Sørlandet, og kona var ei fornem og blid sørlandsdame som leidde på ein setter med namn Pan. Ho trong grensebuarbevis og oppsøkte Askeland for foto:

«Nu Askeland, nu må De gjøre meg riktig vakker!» «Det fru Fjalseth, det blir vanskelig.» Svaret frå Askeland mora ho seg over og fortalde vidare. Ho var inga utprega skjønnheit.

Sølvberg veit at ei anna kvinne seinare gjekk til Askeland for å skaffe passfoto.

Ho kjende til fru Fjalseth sitt resultat og sa: «Prøv å gjøre meg vakker, Askeland!» «Det klarer eg ikkje», var svaret.

– Ja, eg er sikker på at Fotograf Askeland var ein mann med atskilleg humor. Det må du få med! avsluttar Olav Sølvberg.