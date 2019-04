Lytta ikkje til forbodet mot å eige private radioapparat

Nyheter

Fotograf Martinus E. Askeland gav blaffen i det tyske forbodet mot å eige private radioapparat.

Krigen var halvtanna år gammal, i august 1941, då «alt» av radioapparat skulle inndragast. Dette var grunngitt i at radiosendingane frå London skapte ei tyskfiendtleg haldning i det norske folk.

Det var reelt nok. Radionyheitene frå det frie England til det okkuperte Norge var ein kraftig stimulans i kampen for å kaste fienden ut av landet. Og sendingane frå London gav ei slags nærkontakt med kong Håkon. «Kære lændsmenn…», helste stemma alle kjende. Deretter «Ja, vi elsker dette landet».

Martinus Askeland var ein av dei som tok sjansen. I hytta si i Halneset anla han på finurleg vis eit hemmeleg anlegg for å ta inn nyheitssendingane frå London. Det var ei dristig lokalisering med tyske troppar i bygningar få meter unna.

Gav råd om radioen

– Same året radioapparata vart inndregne, kom Askeland på besøk ein kveld føre jul og ville ha råd. Skulle han slå til og kjøpe apparatet han var tilbydd? Eg våga ikkje å gje råd. Rassia kom når som helst, og ei avsløring ville få konsekvensar. «Ka som enn skjer vil eg føle skuld. Så dette får du bestemme sjøl», svarte eg. Askeland kjøpte apparatet, fortel granne og ven Asbjørn Halnes.

Han hugsar godt omstenda kring radioen førjulsvinteren 1941, og har levande minne frå apparatet sitt etter kvart så omflakkande liv. Og då Martinus ville plassere radioen i utedoen, kom han med eit anna forslag.

– «Set det heller i kjellaren. Legg ei papplate over kjellarluka og set vasstampen oppå» sa eg. Resultatet vart at radioen vart sett i kjellaren, med ei finérplate på luka. På den stod eit kar med vatn som Askeland brukte i framkallingsprosessen av filmane.

Måtte halde tett

Like før jul i 1941 vart han for første gong invitert til Askeland for å høyre nytt frå «riktig side».

– Kvar gong vi skulle lytte, tok han den opp i stova og sette den i senga. Der kopla han til elektrisitet og ei antenne. Den gamle antenna i hagen frå før krigen var neddotta. Men han våga ikkje å setje den opp att. Den verka like godt om den låg på marka, og der vakte den ikkje oppsikt. Kom der nokon uventa, kasta Askeland dyna over apparatet.

Utanom Askeland sjølv var det berre Asbjørn og mor hans som kjende til gøymsla i kjellaren det fyrste året. Men etter kvart dukka det opp fleire lyttarar.

Asbjørn sine kameratar Olav Hesdal, Sverre Sæter og Oskar Åre budde i Måløy, men tok seg gjerne ein tur ut i Halneset. Ein gong var dei på veg i den tid Askeland brukte å lytte på London. Asbjørn visste om dei, og gjekk til møtes for å avskjere dei frå å overraske fotografen som lytta. Men nei, dei ville til Askeland. Han opna døra og bad dei inn.

Ved påsketider gjekk Asbjørn opp til hytta ein kveld for å lytte. Litt etter kom òg kameratane frå Måløy i same ærend. Desse vart storleg overraska ved å finne Asbjørn der. Dei hadde ikkje rekna med at han var informert. Dette viser viljen til å halde tett med farleg informasjon i denne tida.

Men Askeland budde som nemnt midt opp i tyske installasjonar, og det kom også soldatar til hytta hans med filmar for framkalling og kopiering. Så okkupasjonsmakta var i høg grad nærverande, og folk måtte lære å vandre varleg.

– Var mistenkt

Uansett tok Askeland ein stor risiko med radioen, og den skapte mykje bryderi på ulike måtar. Som då den vart stum.

Reservedel var ikkje å oppdrive i Måløy, så dermed tok Askeland radioen i ryggsekken og gjekk om bord i lokalbåten med mål for radioforretninga på Sandane. Noko seinare gjentok han dagsreisa då beskjeden kom om at apparatet var klart for henting.

Situasjonen vart enno meir utrygg etter Måløyraidet. Då vart dei tyske styrkane langt meir vakne for sabotasje og kontakt med fienden over Nordsjøen, og rassia for å finne ulovlege radioapparat kom oftare og uventa.

– Askeland var mistenkt for å ha apparat. Ingen veit i dag kven som har forsnakka seg så tyskarane fekk tak i ryktet om radioen til Askeland.

Tyskarane kom ein gong om natta for å avklare om Askeland hadde reint mjøl i posen. Asbjørn hugsar også denne hendinga.

– Eg gjekk opp til hytta morgonen etter og såg inn glaset. Divanen låg opp ned og møblane låg slengde, det såg ikkje ut. Eg prøvde ikkje døra, berre gjekk der ifrå.

For å finne ut om radioen var avslørt, måtte Asbjørn opp til hytta og sjå inn kjøkenglaset om plata over luka låg der den skulle.

– Tyskarane undersøkte hytta grundig, men fann ikkje noko den gongen. Etter dette vart Askeland vekke berre ei vekes tid i arrest. Eg trur han var til Bergen i forhøyr.

Berga av freden

Etter den historia melde nervane seg, Askeland måtte få radioapparatet vekk, risikoen var for stor. Fyrste tanken var å gøyme den oppe i eit plantefelt. Asbjørn gjekk med Martinus og bar apparatet i ein ryggsekk til fjells. Uventa støytte dei på ei tysk tropp som dreiv manøver.

– Vi måtte i hast få apparatet ned att, fortel Asbjørn.

Radioen levde eit omflakkande tilvære utover krigen. Mellom anna vart den gøymt i ein stabel med hermetikk på Firda Canning i Måløy. Der stod den eit halvt års tid, før det kom hint om at tyskarane hadde planar om undersøking i fabrikken.

Radioen vandra seinare mellom vekslande gøymeplassar. Eit års tid stod de i huset hos foreldra til Asbjørn i Halneset. Asbjørn fortel vidare at radioen så vart flytt ut i Holvikja, til syskena «Arne, Elias og Inger opp i Gara». Ein stein vart fjerna i kjellarmuren for å gje plass til apparatet, men karane vart nervøse. I forsøk på å få det opp i marka, støtte dei på tyskarar som hadde øving, og kom seg ikkje vidare. Arne sette det så inn i ein einekage.

– Det kom ingen indikasjonar på at tyskarane fann det. Kor det vidare gjekk med det, veit eg ikkje. Men det som er sikkert, er at det apparatet opplevde mykje rart, konstaterer Asbjørn.

Om tyskarane hadde funne apparatet til Askeland, meiner Asbjørn det hadde vorte ei alvorleg sak for han. Det leid imidlertid så langt ut i krigen at det kanskje ville påverke straffa.

– Han kunne neppe verte skoten, men send til Tyskland kunne skje, trur Asbjørn.

Heilt på tampen av krigen, våren 1945, reiste Martinus Eliasson heim til Askeland vest av Davik. Der levde mora og ei syster. Det seiest av han gjekk i dekning på Gamlesetra, i selet til Eljasbruket der han kom frå. Dette kan tyde på frykt for tyskarane sine planar. Men så kom freden og fridomen.