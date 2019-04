Personbil hamna utfor vegen og fekk store skader

Nyheter

Rundt klokka 16.00 fredag fekk politiet melding om at ein personbil hadde køyrt utfor vegen på Rv 15. Ulukka skjedde i 80-sona to kilometer vest for Nordfjordeid, opplyser operasjonsleiar i Vest Politidistrikt, Stein Rune Halleraker.

Det var ingen andre køyretøy involverte i ulukka, og så langt er det ingen vitne til ulukka. Det var to personar i bilen, og i følgje Halleraker var desse to fysisk uskadde.

Naudetatane rykte ut.

Halleraker kan ikkje seie noko om årsaka til ulukka eller dei to personane i bilen utover at den hadde fått store materielle skadar.

Det er heller ikkje mistanke om promillekøyring.

Det var tørt og fine køyreforhold i området.