Åpner den «nye bowlingen» i dag

Nyheter

Nye Splitt bowling, som overtar etter Brunsvik Bowling i Måløy, åpner påskeaften dørene for første gang, og ønsker alle nye og gamle kunder velkommen.

De nye eierne har de siste ukene jobbet natt og dag med å pusse opp lokalet, og i dag er første gang publikum får ta en første kikk på hvordan dette har blitt.

Det er Annette Myre Silden og Thierry Weemol som har etablert selskapet Splitt Bowling sammen med Odd Arne Mulelid.

– Det er med skrekkblandet fryd vi går løs på dette. Men vi kunne ikkje la sjansen gå fra oss til å etablere vår egen bedrift, sa Myre Silden og Weemol til Fjordenes Tidende da nyheten om nye bowling-eiere ble kjent.

De vil oppgradere både servering og aktiviteter. De vil fremdeles tilby bowling, men har også bestilt inn Shuffleboard til det nye anlegget.

Selv om det ikke blir servert mat på selve åpningsdagen i dag, er det planer om et løft for restaurantdelen. Det vil bli pizza og burger på menyen som før, men også mer, har de nye eierne opplyst.

De nye eierne planlegger også å etablere en scene i den nye bowlinghallen.

– Planen er å ta opp igjen pubkveldene med levende musikk eller trubadur. Dette var et tilbud her før. Men like viktig er det at vi vil gi ungdommer fra Vågsøy og nabokommunene en scene der de kan opptre. I dag er det ikke mange anledninger for ungdommer til å opptre utenom UKM, sa Annette Myre Silden, som selv er lidenskapelig musikkinteressert, til Fjordenes Tidende for noen uker siden.

De håper også å kunne holde mer åpent på dagtid.