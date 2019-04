Fremdeles på veien etter 30 år. Nå kommer sirkuset til våre trakter igjen.

Nyheter

I 1989 startet en ung Jan Ketil Smørdal Cirkus Agora. 30 år senere er sirkuset fremdeles på veien, og kommende uke har de forestilling i Bremanger, Vågsøy og Vanylven.

- Vi skriver 2019, og Cirkus Agora er i gang med en ny sesong. I år er det jubileum. Det er 30 år siden sirkusets første forestilling på Hamar i april i 1989. Sirkusdirektør Jan Ketil Smørdal har satt sammen et program som består av artister som han har valgt fra øverste hylle. Det skal være sirkusfest fra begynnelse til slutt når Cirkus Agora feirer 30 år, skriver sirkuset selv i en pressemelding.

Sirkuset kommer til Svelgen 23. april, Måløy 24. og 25. april og Eidså 26. april. Et par uker senere, 7. og 8. mai, kommer de til Nordfjordeid.

Smørdal gleder seg til å komme "hjem" til Nordfjord. Og er ekstra spent på noen av forestillingene

– Det er knyttet spenning til å ha to forestillinger på ett sted, så vi håper Måløy-publikummet, som er først ut med to, vil komme og se på oss, sier Smørdal til Fjordenes Tidene.

Han viser til at det er mye nytt og spennende på plakaten i tillegg til mer kjente moment. Med seg i jubileumssesongen har Smørdal både nye og kjente artister og det blir både luftakrobatikk og halsbrekkende stunt.

Fra Cuba har Smørdal hentet temposjongløren Rafael De Carlo.

- Han har imponert titusenvis av mennesker i noen av Europas største og mest anerkjente sirkus, og høstet heder og ærebåde blant sirkuskritikere og publikum, beskriver Smørdal i pressemeldingen.

Rett fra fra Romanias statssirkus kommer Marius Gagui.

- Han blir omtalt som «luftens ekte stjerne» der han svinger seg høyt opp under sirkuskuppelen. Med kraft og presisjon tar han pusten fra publikum med sine risikofylte vendinger, sier Smørdal.

Publikum får også se Cirkus Agoras egen husklovn.

- Han vet hvilke knapper han skal trykke på for å utløse rungende latter i Agora-teltet. Med nye sprell og mye humor trimmer klovnen Francesco lattermusklene til både store og små. Vi trenger gjøglerne, gjøglerne er opphavet til all moderne underholdning, sier han.

Smørdal vil også presentere en debutant, norske Erika Hågensen.

- Hun har fått sin sirkusutdannelse fra kulturskolen i Trondheim, men var i ferd med å starte en yrkeskarriere hos IKEA i Trondheim da jeg kontaktet henne med spørsmål om hun kunne tenke seg å jobbe for oss. Etter kort betenkningstid svarte hun ja, og det er vi veldig glade for. Jeg er stolt over å kunne presentere en ny og meget talentfull norsk sirkusartist, sier Smørdal i pressemeldingen.

Og direktøren selv? Han er som alltid klar for å ønske publikum hjertelig velkommen til Cirkus Agora, og i år som alle andre år har han mange overraskelser på lur.