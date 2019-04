Bedre folkehelse av å sykle til jobben

Nyheter

Onsdag 24. april trilles årets Sykle til jobben aksjon i gang for 46. året på rad.

– Å starte dagen med å gå, løpe, skate eller sykle til jobben har både en forebyggende og helsefremmende effekt. Samtidig bidrar du til et reelt miljøløft og enklere trafikkavvikling i bybildet. I tillegg kan du risikere å bli i godt humør, uttaler Lotte Frost, prosjektleder for Sykle til jobben.

Helseeffektene er enorme

Sykler du til og fra jobben, kan du redusere generell dødsrisiko med 41 prosent, forekomst av kreft med 45 prosent og hjertesykdom med 46 prosent, viser en stor og anerkjent studie . Aksjonen Sykle til jobben kan være den lille motivasjonen folk trenger for å komme i gang, både med en aktiv reisevei og en mer aktiv hverdag.

Sykle til jobben er Norges største og eldste aktivitetskampanje

I fjor deltok hele 42 000 deltakere og i år blir det enda flere. Deltakerne kan registrere absolutt all aktivitet og man kan vinne premier til både til seg selv og laget. Det er fokus på bærekraftige kortreiste premier og opplevelser for laget. Kampanjen er for alle uansett alder, form og treningspreferanse. Også i år er det veldig mange kommuner som dekker deltakelsen for sine innbyggere. Så mye som 104 kommuner gjør dette, det er imponerende, uttaler Lotte Frost, prosjektleder for Sykle til jobben. Det gjøres en fantastisk jobb rundt om i alle kommunene fortsetter Frost.

I år gir vi noe tilbake!

– Våre deltakere gir mye og er så engasjerte, det motiverer oss som jobber med aksjonen sier Frost. Sykle til jobben vil i 2019 gi litt ekstra til en ideell organisasjon som gjør noe for andre. Vi nominerte 7 organisasjoner og deltakerne har stemt frem den organisasjonen de ønsker Sykle til jobben skal støtte. Dette ble Mental Helse Ungdom, som fikk 26,13% av 2 465 avgitte stemmer. På åpningsdagen den 24. april donerer vi kr 3,- pr. deltaker som velger en aktiv reisevei, så akkurat denne dagen betyr din aktive reisevei virkelig noe for andre, avslutter Frost.

– Generalsekretær Adrian Wilhelm Kjøla Tollefsen i Mental Helse Ungdom uttaler: Psykisk helse er noe som angår alle, og er på samme måte som en god fysisk helse viktig for et godt hverdagsliv. Mental Helse Ungdom jobber hver dag for at ingen skal oppleve at livet er for vanskelig å leve, både gjennom politisk påvirkning og ulike prosjekter. Disse pengene hjelper oss i dette arbeidet, slik at vi kan gi enda flere barn og ungdom i Norge muligheten til å benytte seg av et av våre tilbud.

De nominerte organisasjonene var: Nasjonalforeningen for folkehelse, Stiftelsen Organdonasjon, Mental Helse, Mental Helse ungdom, Ungdom og Fritid, Funksjonshemmede fellesorganisasjon og Blindeforbundet.

300 frivillige bidrar til å få flere i aktivitet

I år har vi rekruttert hele 300 ambassadører som har et felles mål – få flere i aktivitet. De er våre engasjerte frivillige, som gjør en uvurderlig innsats. De er bosatt over hele landet og er aktive på mange forskjellige måter.