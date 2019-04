Skal møte maritime bedrifter og vegvesenet

Nyheter

Parlamentarisk leiar i Venstre, Terje Breivik, besøker Eid og Vågsøy 25.-26. april saman med Venstre sin fylkesordførarkandidat i Vestland, Gunhild Berge Stang.

Hovudårsaka til besøket er at Breivik og Stang vil besøke Statens vegvesen sin trafikkstasjon og avdelingskontor på Nordfjordeid, i samband med pågåande omorganisering av Statens vegvesen.

– Venstre har vore ein pådrivar for desentralisering av statlege arbeidsplassar, med særleg vekt på å styrke bu- og arbeidsmarknadsregionar i distrikta som frå før har få statlege kompetansemiljø, og er i samband med det uroa over manglande heilskap i det Statens vegvesen no har lagt fram av planar, skriv Eid-ordførar Alfred Bjørlo i ei pressemelding.

Terje Breivik og Gunhild Berge Stang kjem til Eid torsdag ettermiddag, og vil då vere til stades på Operahuset Nordfjord si 10-års jubileumsforestilling. Fredag morgon vil dei besøke maritime bedriftsmiljø i Vågsøy, saman med ordførar i Eid, Alfred Bjørlo, og Venstre sin gruppeleiar i Vågsøy, Edvard Iversen. Venstre-delegasjonen vil først besøke Stadyard på Raudeberg og sjå på den nye hybridbåten «Trondskjær», og deretter besøke Måløy Verft og sjå på bygginga av verdas fyrste batteriferje bygd i kompositt.

Etter besøka i Måløy vil Venstre-delegasjonen reise tilbake til Nordfjordeid for besøk og omvising på Statens vegvesen sitt avdelingskontor på Nordfjordeid, i regi av Statens vegvesen Region Vest.