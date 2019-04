Henger opp tørsild som de skulle servere under festival

Nyheter

Hovedbil­det over er tatt i for­bin­del­se med Storm­fes­ti­va­len 1990. Her er det noen av med­lem­me­ne i Torsk­an­ger­poll Mu­sikk­lag som hol­der på å hen­ge opp sild til tør­king. Tørrsilda skul­le nok ser­ve­res un­der fes­ti­va­len den høs­ten. F.v. Rune Fæ­re­strand, Arne Torsk­an­ger­poll, Jo­han Wåge, Sig­rid Torsk­an­ger­poll, Arne Øv­re­lid, Per Torsk­an­ger­poll, Au­dun Fæ­re­strand og Sver­re Torsk­an­ger­poll.