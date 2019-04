Nyheter

Øya Barmen har ein sterkt veksande hjortebestand, som av omsyn til dyrehelse og beiteskader bør reduserast.

Valdet ønsker å bli eige bestandsplanområde og saka blir lagt fram for politisk handsaming i mai.

Barmen jaktvald får fram til det, endra minstearealet for dyr, frå 500 dekar per dyr til 400 dekar per dyr, med eit tildelingsgrunnlag på 200-600 per dyr.

Dette betyr at ein på øya, som har svært stor hjortebestand, kan ta ut fleire hjort.