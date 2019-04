Dannar eige kystråd

Nyheter

Som del av satsinga på kysten har både fylkeskommunen og kommunane gått saman om etablering av eit kystråd.

I fredagsbrevet frå prosjektrådmann i nye Kinn, Terje Heggheim skriv han at at dette også heng saman med fylket sin strategiske plan for kysten som peikar på ei slik etablering. No vert det arbeidd med å få på plass vedtekter for eit slikt råd og her har også ny kommunelov kome med nokre føringar. Vi er ikkje i mål med etableringa og det er framleis utfordringar med å få alle kystkommunane til å bli samde om vegen vidare, men vi er godt i gang, og ordførarar og rådmenn har nytt møte i Måløy 21. mai. Planen er at kommunane skal ta stilling til saka før ferien.