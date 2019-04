Pause i Kinn-tilsettingar

Nyheter

I fredagsbrevet frå prosjektrådmann Terje Heggheim går det fram at det er pause i tilsettingane i Kinn:

"For ordens skuld vil eg gjere merksam på at det for tida er litt stille kring tilsettingar. Vi gjer vurderingar knytt til rettskrav og dette er ganske krevjande. Vi vil likevel halde planen om at alle skal vere innplassert innan 5. september. Vi skal også gjennomføre nokre intervju og enkelte vil skje i neste veke. Vi vil kome med meir informasjon om den vidare framdrifta etter at det har vore møte i den administrative styringsgruppa i neste veke."