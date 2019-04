Bli med på Strandryddeuka

Nyheter

Strandryddeuka 2019 nærmer seg, og tusenvis av frivillige planlegger nå årets ryddeaksjoner.

For tredje år på rad, inviterer Hold Norge Rent til en hel uke med vårrydding. I år finner Strandryddeuka sted fra 29. april til 5. mai.

Flertallet av frivillige velger å rydde på Strandryddedagen som er Norges største kollektive ryddedugnad og høydepunktet i uka. Men i år har Hold Norge Rent også valgt å dele Strandryddeuka inn i seks temadager i tillegg til selve Strandryddedagen.

- Vi håper temadagene bidrar til inspirasjon og mobilisering, sier Hold Norge Rents nye ryddegeneral, Fanny Pindsle i en pressemelding.

Mandag 29. april: barnehager og skoler

Tirsdag 30. april: båtfolkets dag

Onsdag 1. mai: #5forhvalen

Torsdag 2. mai: rydd med jobben

Fredag 3. mai: dykke- og vasseaksjoner

Lørdag 4. mai: Strandryddedagen 2019

Søndag 5. mai: mikroplast- og småplastrydding

Alle som ønsker å bidra, oppfordres til å melde inn ryddeaksjoner i Hold Norge Rents ryddeportal. Dette skaper grunnlaget for en nasjonal oversikt over hvor det ryddes og gir verdifull informasjon om mulige kilder til forsøplingen, forklarer Pindsle.

- Og husk at det er viktig å ha en plan for avfallshånderting. Ryddeaksjonen ikke er over før avfallet er håndtert, sier Pindsle.