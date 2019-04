Organisasjonen har fått på plass nytt hjelpesenter

Nyheter

Gjennom BuildAid har Ole Stenbakk finansiert et 1.000 kvadratmeter stort bygg i Den dominikanske republikk som åpnes i høst.

Bygget inneholder beredskapshjem, frivilligbolig, helsestasjon, tannlege og registrerings- kontor med mer.

– Sent i 2017 tok Ole Stenbakk i BuildAid kontakt med oss, for å diskutere muligheten for å gi oss et bygg på totalt 1.000 kvadratmeter. Nå er bygget ferdig, og skal «formelt» åpne høsten 2019. Bygget er fullfinansiert av BuildAid Norge, mens vi i Amgitos har forpliktet oss til å drifte bygget, forteller styreleder Trine Landsverk i Amigitos i en pressemelding.

Amigitos er en frivillig organisasjon som driver med humanitært arbeide i et slum- område i Den dominikanske republikk. I dette slumområdet i Pancho Mateo har de drevet skole i fem år, først og fremst for papirløse flyktninger.

– Om Ole og hans kone Ingfrid er det å si at de er noen helt uvanlige mennesker, og for en lykke at vi i Amigitos traff dem. De er rause og fulle av energi og pågangsmot for å hjelpe dem som ikke har noe. De som er født inn i ufattelig fattigdom, som bor på andre siden av kloden, og som mange på vår halvkule ikke ofrer mange tankene gjennom et liv, sier Landsverk.