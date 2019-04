– Det er ein fantastisk plass de har lagt hytta

Nyheter

Ole Aukland i Sparebanken Sogn og Fjordane var svært begeistra over plasseringa til den nye dagsturhytta i Vågsøy.

Hytta ligg på fjellet Kletten like ved enden av Måløybrua i Deknepollen.

– Det er ein heilt fantastisk plass de har lagt den på, seier han, og roste utsikta og terrenget.

– Ein ser jo Måløy på eine sida, Hornelen på den andre, og havet utover mot Stad.

Han meinte plasseringa fungerte heilt etter hensikta.

– Vi set opp desse hyttene i eit folkehelseperspektiv. Vi vil få barn og unge, familiar, ut på tur. Det skal vere eit lågterskeltilbod, ein plass dei aller fleste kan kome seg til.

Sparebanken Sogn og Fjordane er med på finansieringssida av alle dei 26 nye dagsturhyttene i fylket, medan ideen kom frå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Både fylkeskommunen, og ikkje minst kommunane sjølve, bidreg med midlar.

– No vil vi gje folk ein fin familiedag her på hytta, få vist den fram og motivere folk til å bruke den.

Nær 200 møtte opp

Bruk vil truleg ikkje bli noko problem for vågsøyfolket kom mannsterke då den nye dagsturhytta offisielt blei opna fredag. Gjennomgangstonen var at folk lokalt er svært nøgde med val av plassering. Så også leiar i Ytre Nordfjord Turlag Tor Magne Gangsøy.

– Eg synst det har blitt vanvitig bra! Lokaliseringa er heilt super. Det er flott utsikt, avstandane er ikkje så lange, og det er sentrumsnært slik intensjonen var.

Leiar i oppvekst- og kulturutvalet Olav Horn hadde æra av å klippe snora.

– Dette er eit godt folkehelsetiltak, det er det som er tanken bak prosjektet, og eg veit at hytta allereie er mykje brukt, sa han i si tale, og nytta anledninga til å takke Sparebanken Sogn og Fjordane som har sponsa denne hytta, og alle dei 25 andre hyttene som skal settast opp i fylket, med 250.000 kroner, fylkeskommunen, Vågsøy kommune og alle andre som har bidratt.

Sp-politikar Sigurd Reksnes representerte Sogn og Fjordane fylkeskommune på opningsdagen.

– For ein dag, for ein plass og for ei hytte de no har fått her i Vågsøy. Gratulerer til alle, denne kan de bruke kvar einaste dag, året rundt. Alle eig hytta like mykje, i alle aldrar, og det blir ein sosial møteplass.

Eventyrar Aleksander Gamme var hyra inn som vert for opninga. Han var også begeistra for omgjevnadene.

– For ein fantastisk stad, den er ei oppleving i seg sjølv. De er fantastisk heldige som lever her, i pluss minus, verdas vakraste natur, roste han.

– Alle må ta vare på hytta

Tenesteleiar kultur i Vågsøy, Odd Gunnar Myhre har også jobba mykje med hytta, saman med eigedomsavdelinga i kommunen, som har gjort ein stor jobb med uteområdet, og folkehelsekoordinator Birte Sandal Rikstad.

– Eg er glad for å sjå så mange folk her oppe i dag, det er nesten 200 stykke. Og hytta er jo allereie mykje brukt. Nokon fortalde meg at ein dag i påska var det over 100 som hadde skrive seg inn i hytteboka, og det er jo berre dei som nytta boka, seier han, og legg til:

– Vi håpar mange vil skrive seg i boka. det er kjekt for oss å sjå, og så kan vi følge litt med på statistikken og få oversikt.

Dei skal også følge med på stien og slitasjen.

– Vi veit at stien er litt våt, sjølv om det ikkje er konkrete planar om å gjere noko, vi vil følge med og kanskje vurdere tiltak på lang sikt. Vi har også god dialog med grunneigarane som har vore svært velvillige.

No oppmodar han folk om å ta vare på hytta.

– Vi må hugse på å ta av oss skoa, rydde etter oss, og ta med søppelet. Dette er alle si hytte, så vi må alle passe på den, sa Myhre.

