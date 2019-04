Nyheter

Familien Løvold Husevåg frå Eid var med på den aller første roturen Myklebustskipet tok på Eidsfjorden.

– Det var ei ein gong i livet-oppleving for oss, seier mor Marit Løvold Husevåg.

– Yngstemann Robin fekk prøve å styre, det var kjempestas. Ei veldig fin oppleving for oss alle, seier ho

Ektemannen Rune Husevåg har vore med og hjelpt litt til med å bygge på dette skipet, og mange andre prosjekt for Bjørkedalsbåt, så familien er godt kjent med båtbyggarane.

– Dei har bygd skroget på vår båt også, smiler Marit.

– Så då var de ikkje uroa for om båten ville flyte eller ikkje?

– Nei, vi var veldig trygge på at det kom til å gå bra!

No håpar dei at skipet vil bli ein attraksjon for Eid.

– Det er veldig spesielt, dette store skipet, og historia bak med kongen som blei gravlagt her. Det blir spennande å sjå kva som skjer framover, seier ho.