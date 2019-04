Stenger tunnelen for brannøving

Nyheter

Måndag 29. april blir det arrangert brannøving i rv. 15 Brunsviktunnelen i Vågsøy kommune. Tunnelen blir difor heilt stengd for gjennomkøyring mellom 17.30 og 19.30.

For å simulera ein brann skal det brukast røykmaskin i tunnelen, og det kan difor komma røyk frå tunnelmunningane i dette tidsrommet, heiter det i ei pressemelding frå Statens vegvesen.

Rutegåande bussar får passera med leiebil under øvinga. For anna trafikk er det omkøyring via fv. 61 mot Åheim, fv. 620 mot Selje og fv. 618 mot Måløy.

Tunnelsikkerheitsforskrifta slår fast at brannøvingar skal haldast med jamne mellomrom. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for å arrangera dei, men andre aktørar deltek òg.

– Eit viktig mål med slike øvingar er at dei ulike etatane får trena på å kommunisera og arbeida saman, fortel Christopher Ebbang, brannvernleiar i Statens vegvesen.

– Alle er godt trente på sitt, men ved ei hending er avgjerande at me også samarbeider effektivt.

Det er mange fordelar med å testa både menneske og utstyr under kontrollerte forhold. Til dømes kan ein få avdekka og retta opp i utfordringar med utstyr, organisering eller kommunikasjon. Alle som er med på øvinga får dessutan høve til å oppleva korleis det er å stå i ein røyktett tunnel. Sjølv om brannen er simulert, er ein litt betre førebudd om noko skulle skje.

– Røykmaskina me bruker i denne typen øvingar skaper ufarleg røyk som likevel effektivt reduserer sikta og simulerer tilhøva ved ein brann, fortel brannvernleiaren.

Øvingar er ein god metode for å hausta erfaring og vidareutvikla beredskapen.

– I planlegginga før ei øving tenker me nøye gjennom alle stega, kva som er kritisk og kva som kan bli utfordrande, fortel Ebbang.

Etter øvinga har dei involverte ei felles evaluering: kva gjekk etter planen, kva må eventuelt betrast, kva lærte me? Erfaringane blir med vidare til neste øving.

Variasjonar mellom ulike tunnelar bidreg òg til å utvida erfaringsgrunnlaget.

– I vinter øvde me for eksempel i Nishammartunnelen i Fjaler. Det er ein treløpstunnel, noko som gjer det meir utfordrande å føresjå og styra vindretninga. Brunsviktunnelen har ikkje mekanisk ventilasjon, og i tillegg bruker me fleire køyretøy i denne øvinga, so forholda blir litt annleis.