Siste frist for å levere skattemeldingen i dag

Nyheter

Tirsdag 30. april er siste frist for å levere skattemeldingen. Og husk at du selv er ansvarlig for at opplysningene er riktige.

9 av 10 har åpnet skattemeldingen og 750.000 har allerede levert den. Er du lønnsmottaker eller pensjonist, og er sikker på at alle opplysningene som er forhåndsutfylt er riktige, trenger du ikke å levere skattemeldingen. Da blir den levert automatisk 30. april.

Du er selv ansvarlig for at opplysningene i skattemeldingen er riktige, det gjelder også hvis du velger å la den bli levert automatisk.

– Det er viktig å sjekke mer enn bare om du har foreløpig skatt til gode eller skatt å betale. Er det noe du selv må fylle inn, som utleieinntekter, formue eller inntekter i andre land? Sjekk også at du har fått med deg fradragene du har krav på, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.