Får støtte til sikringsutstyr

Hagevik Tønnefabrikk får 125.000 kroner frå Stiftelsen UNI til nytt sikringsutstyr.

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens ideelle formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern.

Vil vidareføre tønnetradisjonen Neste generasjon Gillesvik står klare til å halde tradisjonane og Hagevik tønnefabrikk i hevd.

I pressemeldingen blir det vist til at tønnefabrikken, som eneste tønnefabrikk i landet, ble fredet av Riksantikvaren/ Miljøverndepartementet i 1996 som en del av bevaringen av tekniske og industrielle kulturminner. Fabrikken ble etablert i 1904 og var i drift på heltid frem til midten av 1980-tallet. I de siste 20-30 årene er fabrikken blitt tatt vare på og bygningen er godt vedlikeholdt. Maskiner og utstyr er i drift hver sommer.

Fabrikken driver en utadrettet virksomhet med blant annet et årlig arrangement i juli. Etter at de i 2012 til 2014 bygget om det gamle tønnelageret i 2. etasje har de hatt en økende aktivitet på anlegget. Dette har ført til et større tilsig av folk enn tidligere. Med dette som bakteppe utførte Vågsøy kommune branntilsyn på anlegget i desember 2017 som førte til en del oppgraderinger på sikring.