Flyttar heim til rektorstilling

Nyheter

Torgeir Hole (32) med røter frå Bryggja er tilsett som ny rektor ved Bryggja skule AS.

– Eg ser fram til å møte elevar, foreldre og medarbeidarar på skulen, og gler meg til å ta fatt på oppgåvene som det å leie utviklinga av ein ny privat skule inneber, seier Torgeir Hole.

Han kjem frå ei leiarstilling ved ein stor skule i Bergen, der han har vore tilsett i seks år.

– Han har såleis god erfaring med skuledrift og leiing, heiter det i ei pressemelding frå Bryggja skule AS

Betty Hessevik, styreleiar ved Bryggja skule AS, seier at det var fleire svært gode og godt kvalifiserte søkjarar til stillinga, noko som var svært gledeleg.

– I prosessen med å skaffe rektor til skulen har styret vore i tett dialog med skuleleiinga både i Vågsøy og i nye Stad kommune, noko som har vore til stor hjelp for oss.

Torgeir Hole tiltrer stillinga frå 1. august 2019. Hole vert då både rektor og dagleg leiar ved skulen. Fram til denne datoen er Agnete Nygård Utnes konstituert som dagleg leiar.

– Agnete Nygård Utnes og hennar stab har gjort ein framifrå jobb med å få god drift ved skulen. At vi no får på plass ein ung men erfaren rektor vil etter styret si meining løfte kvaliteten på skulen og undervisninga vidare. Bryggja skule vil også styrke seg som ein attraktiv arbeidsplass for lærarar og anna personell». Hessevik legg til at ein også har ambisjonar om å vidareutvikle eit ope og godt samarbeid med foreldre/føresette, heiter det i pressemeldinga.

Hole vaks opp på Bryggja, og har også ein sambuar frå Vågsøy, og saman har dei to born.

Bryggja skule AS vart stifta med kapital frå lag, organisasjonar og privatpersonar på Bryggja og starta opp skuledrifta i august 2018 som ein friskule med kristen føremålsparagraf. Skulen held til i lokala der den kommunale skulen var på Maurstad inntil den vart lag ned våren 2018.