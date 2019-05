Meiner arbeidarrørsla må vere vaken

Nyheter

Siri Sandvik, Stad Ap sin ordførarkandidat var blant dei som heldt tale under 1. mai-frukosten i Eid.

I talen var ho mellom anna innom historia til arbeidarrørsla, som starta i 1889.

– I land der den sosialdemokratiske arbeidarrørsla tidleg fekk styring over samfunnsutviklinga – som i Norge – har livet og kvardagen for vanlege folk endra seg fundamentalt. Likevel ser vi at nokre motsetningar i samfunnet består. Motsetningar mellom høgrekreftene og arbeidarrørsla. Mellom dei som fører ein politikk som trekker i retning av større forskjellar i samfunnet. Og dei som ønsker sterkare fellesskap. Det minner oss om at arbeidarrørsla aldri kan sove på si vakt, men tvert i mot må vere vakne, framoverlente og tydelege på sine verdiar, tydelege i sine krav. Når vi samlar oss til 1. mai-markeringar over heile landet, så ser vi desse motsetningane tydelegare enn på svært lenge. For det som no skjer, er at det pågår ein stille samfunnskamp i Norge, sa ho, og viste til at samfunnskamp er eit kraftig uttrykk, som er på sin plass i dagens situasjon.

– Verda tilhøyrer ikkje ein liten, heldig elite. Verda tilhøyrer alle. Og vi skal aldri gi oss i kampen for at alle menneske, i vårt land og elles i verda, skal kunne leve gode, trygge, frie og verdige liv.