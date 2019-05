Naboar varsla då flammar stod ut av pipa

Nyheter

Naboar fekk raskt varsla brannvesenet då dei oppdaga at flammar stod ut pipa på eit bustadhus torsdag kveld.

Brannvesenet fekk beskjed cirka 20.15 og var raskt på plass til huset i Måløy.

– Folk såg flammane ut pipa, men det var heilt roleg då eg kom ned, fortel brannsjef Kim Hjelle i Vågsøy brann og redning til Fjordenes Tidende.

Brannsjefen fortel at brannen slokna av seg sjølv, men at ein vil utføre ein rutinemessig feiing for å kontrollere pipa i etterkant.

Politiet har også vore på stden for undersøke eigedomen.