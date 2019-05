Dømd til over seks års fengsel

Nyheter

Høgsterett har dømt den tidlegare styreleiaren ved Selje Hotel til fengsel i seks år og seks månader.

Det melder NRK Sogn og Fjordane.

Dette er i tråd med domen i Gulating Lagmannsrett då ankesaka vart behandla der.

Ankesaka gjekk føre seg ei veke i oktober i fjor, og Gulating lagmannsrett gav politiet medhald i at den svensk-tyrkiske styreleiaren var med hotellsjefen då han sette fyr på Selje Hotel i november 2016.

Påtalemakta meiner at den tidlegare styreleiaren som vart kalla for «Mr X» var med på å sette fyr på hotellet i Selje i november 2016.

Styreleiaren er saman med bror sin som var hotellsjef dømd for både grovt forsikringsbedrageri og særskilt grovt skadeverk då dei sette fyr på hotellet.

I tillegg er han dømt til å betale 2,25 millionar kroner til Gjensidige forsikring saman med sin domfelte bror, hotellsjefen, som vart dømt til fem og eit halvt år i fengsel.

Høgsterett ser skjerpande på at dei to brørne samarbeidde og planla eldspåsetjinga over tid, melder NRK.

