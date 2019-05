Tok jobben med å berge gamlestova på Haus

Nyheter

Gamlestova på Haus, eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturminnefondet og eigarane Marianne og Bjørn Jonny Solibakke er berga for ettertida.

Det var i siste liten. Ein vinter til og eldhusdelen hadde brote saman, seier Marianne Solibakke som har vore eldsjela i prosjektet.

Haus var eit trafikk-knutepunkt. Her la «dampen» til kai, og her tok dei båt over fjorden til kommunesenteret i Davik. Det var også båt til Måløy før vegen var ferdig.

– Vi veit ikkje alderen, men ei av dørene har Riksantikvaren vurdert attende til 1700-talet, fortel ho.

Ho og mannen fekk kjøpe garden som tilleggsjord etter mange år med pakting.

Gamlestova er berga. Dei har også lagt nytt tak på hovudhuset der det var både butikk og postkontor i kjellaren i tidlegare tider, men mykje står att.

– Vi skulle gjerne vunne litt i Lotto, smiler Marianne, som til dagleg er rekneskapsførar.

Prosjektet, som vart starta i 2013, er kostnadsrekna til 674.000 kroner. Det har fått 357.000 kroner frå Kulturminnefondet, og 20.000 kroner i SMIL-midlar frå Eid kommune.

Det er Nedre Jølster Bilelag som har utført restaureringa av den langstrakte bygninga med «vedahus» og eldhusdel med grue, steikjeomn og korntørke i ein enden av bygget.

– Heldigvis fekk vi fritak for legging av torvtak. Bjelkane var ikkje sterke nok etter mange år med motangrep, fortel Marianne.

Prosjektet vart delt i tre, og eigarane skaffa det meste av konstruksjonsvirket sjølve. Det var lauvtre frå eigen skog. Der det var rotskade skifta dei ut med trevirke mest mogeleg likt det som hadde vore tidlegare.

Spesielt hus

Det er eit spesielt hus. Kjøkken, stove og fleire soverom der dei har teke tilbake den gamle papptapet og måla med dei gamle fargane.

Det går eit langt loft over romma. Der var soverom for drenger og terner. Dei har bygt ny trapp og lagt nytt golv på loftet.

Dei har skura, vaska og måla. Vindauga er skifta ut. Nokre er vølte, men andre er heilt nye sjølv om dei er i den gamle stilen.

Eine skorsteinen er fjerna for å lette trykket på taket, men det er skorstein til grua.

Det er også grue i kjellaren med eit stort rom for lagring av poteter og eit stort opphaldsrom der dei duka til slåttegraut sist sommar.

Alt gammalt golvbelegg er fjerna, og i stova har dei fått fram dei breie, gamle golvplankane med trenaglar til feste.

Mykje av det som finst av gammalt på garden både reiskap og andre ting er teke vare på så langt dei maktar.

Verdfulle gjenstandar har fått plass i kjellaren, bak tjukke murveggar.

– Eg er godt nøgd med at huset er berga. Vi hadde ikkje klart det utan støtta frå Kulturminnefondet, seier Marianne.

Ho legg til at det blir ei stund før dei startar på hovudhuset. Der har dei ei plan for kjellaren, men det kostar pengar.

Kulturhistorie

– Kva skal huset brukast til?

– Det viktigaste har vore å ta vare på huset, men vi vonar også at det kan bli ein samlingsplass, seier Marianne og legg til:

– Ikkje berre for familien, men kanskje vi kan ta inn skuleklassar slik at dei kan få sjå og også lære litt meir om korleis det var for nokre tiår tilbake. Vi kan bake bollar og prate.

Kjøkkenet er eit godt døme på første åra etter krigen med både elektrisk steikjeomn og vedomn. Kaffikverna heng framleis på veggen.

Der var innlagt vatn, men berre kald. Den gamle installasjonen er intakt, men om dei vågar å bruke den er ei anna sak. Stova er kulturhistorie. Eigarane har sett verdiane av arbeid som vart gjort i ei tid med små hjelpemiddel.