Går mot det største underskotet på ti år

Harpefossen Skisenter AS søkjer Eid kommune om ein garanti på 2.500.000 kroner for lån som selskapet ynskjer å ta opp i lokal bank i 2019.

Lånet skal gå til betaling av uteståande fordringar (1.200.000), refinansiering eksisterande lån (900.000) og dekning av utgifter sommar 2019 (400.000).

Prognosane for rekneskapen til skisenteret for 2019 syner at det går mot eit underskot på om lag 1,2 millionar kroner. Dette er det største underskotet i løpet av dei siste ti åra, heiter det i saksutgreiinga frå administrasjonen i Eid kommune.

Det planlagde låneopptaket skal mellom anna gå til å dekke manglande likviditet grunna underskotet og til å dekke utgifter framover til oppstart for sesongen 2019/2020.