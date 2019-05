Har fått penger til å kartlegge fiskeplasser rundt om i fylket

Nyheter

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal vurdere tilgjengeligheten til fiskeplasser en rekke steder rundt om i fylket, og Deknepollvatnet i Vågsøy er ett av vatnene på listen.

Fylkeskommunen har fått 75.000 kroner i tilskudd fra Kartverket til prosjektet.

Fylkeskommunen har tidligere fått midler til å gjennomføre kartlegging av tilgjengeligheten på sentrumsnære turveier, badeplasser og i skianlegg, og nå står altså fiskeplasser for tur.

Arbeidet er gjort i regi av Kartverket sitt tilgjengelighetsprosjekt. Målet er å lage en database og et kartlag som gir status for tilgjengelighet i tettsteder og friluftsområder i Norge.

– Fiske er en aktivitet som kan passe godt for alle, også mennesker med nedsatt funksjonsevne. Men for at de skal ha mulighet til å benytte seg av en fiskeplass, må denne være tilgjengelig og tilrettelagt, sier førstekonsulent Frank Tore Farsund Tveit i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

I den foreløpige oversikten fra fylkeskommunen lå Skramsvatnet i Måløy inne, men dette måtte endres i og med at vatnet er en drikkevannskilde.

- Det er ikke skrevet i stein hvilke vatn det blir, og vi er åpne for forslag fra kommunene om det er andre vatn som passer bedre. Vi snakket med Vågsøy kommune, og Deknepollvatnet kom opp som et alternativ, forklarer førstekonsulenten.

I tillegg til Deknepollvatnet ligger fiskeplasser ved disse vatnene foreløpig inne i planene:

• Hornindalsvatnet

• Oppstrynvatnet

• Storevatnet

• Bekkjavatnet

• Jølstravatnet

• Holsavatnet

• Viksdalsvatnet

• Breimsvatnet

• Dalavatnet

• Hafslovatnet

– Vi ønsker i første omgang å finne ut av hvor lett tilgjengelige disse fiskeplassene er per i dag, men vi vil i tillegg peke på hva som eventuelt kan gjøres for å bedre tilgjengeligheten, legger Frank Tore Farsund Tveit til.

Kartleggingene blir gjort i løpet av sommeren, og til høsten kommer også en rapport som blir offentlig tilgjengelig.