– Bedrifter som disse gjør en viktig jobb for å få norsk sjømat ut i verden

Nyheter

Fiskeriminister Harald T. Nesvik besøkte tirsdag verdens største sjømatmesse i Brussel. Der møtte han blant annet Coast Seafood og Domstein fra Måløy.

– Det er alltid interessant å møte norske selskaper ute i verden og å høre om deres planer. Norge har verdens beste sjømat, og bedrifter som disse gjør en viktig jobb for å få den ut til enda flere, sier Nesvik.

I løpet av tre dager var det ventet over 28.000 besøkende på messa, hvor rundt 90 virksomheter kom fra Norge.

– Sjømatmessa i Brussel er blant de aller viktigste møteplassene for sjømatindustrien, så det gleder meg at norske virksomheter er så godt representert. Tilstedeværelsen er av stor betydning for posisjonen til norsk sjømat, sier fiskeriministeren.

Ifølge ferske tall fra Norges Sjømatråd er det hittil i å eksportert sjømat til en verdi av 34,5 milliarder kroner, en oppgang på 9 prosent fra i fjor.

– Næringen er i sterk vekst, og bedriftenes markedsarbeid er av stor betydning, konstaterer fiskeriministeren.