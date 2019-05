La på sprang for miljøet under årets utgave av stafetten

Nyheter

Tirsdag gikk TINEstafetten 2019 av stabelen med 107.000 deltakere over hele landet. De fikk med seg et viktige tema på løpeturen: bærekraft.

I år valgte nemlig arrangørene å sette fokus på klima og miljø.

– Generasjonen som vokser opp har et brennende og synlig engasjement for miljøet. Når 107.000 barn møtes til stafett, skal vi sammen sette fokus på enkle ting vi alle kan gjøre for å gjøre hverdagen og TINEstafetten litt grønnere, sier Ann-Kristin Syversen i TINE.

TINE toppet stafettlaget med barnas miljøvernorganisasjon, Miljøagentene. Sammen har de laget dedikerte miljømål for årets stafett som å reise kollektivt, sykle eller gå til stafetten og å kildesortere søppel underveis i arrangementet.

Som vanlig deltok mange av våre lokale skoler på årets stafett, med arrangement i Måløy, Selje, Stadlandet, Svelgen, Davik, Kalvåg og Åheim.

Prosjektleder for TINEstafetten i Norges Friidrettsforbund, Linn Baarlid, understreker at selv om stafetten i år satte fokus på et viktig og seriøst tema, handlet dagen tradisjonen tro også om lek, moro, aktivitet, mestringsfølelse og lagarbeid.

– Bærekraft er på mange måter som en stafett – alle må gjøre en innsats, og gi nestemann best mulig utgangspunkt. TINEstafetten handler om samarbeid, mestringsfølelse og glede. Den handler om å jobbe sammen om å få til noe stort, og å ha det skikkelig gøy underveis. Men i år var det med en grønn stafettpinne i hånden, sier Baarlid.

TINEstafetten er et samarbeid mellom Norges Friidrettsforbund og TINE som startet i 1993. Stafetten arrangeres på rundt 300 arenaer over hele landet og er landets desidert største ungdomsmønstring for elever fra 6.- 9. klassetrinn. I løpet av 25 år har over 1,7 millioner elever deltatt på TINEstafetten.