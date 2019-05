Markerer 25-årsjubileet sitt ved Sagastad med seremoni og fakkeltog

Nyheter

Under familiedagen på Nordfjordeid 11. mai, i samband med opninga av Sagastad, kjem Emblakvinnene til å halde markering ved Sagaparken med stand og ulike aktivitetar.

Emblakvinnene feirar 25-årsjubileum i år og kjem til Eid i samband med opninga av Sagastad, skriv Sagastad på sine nettsider. Det er eigentleg svært høveleg ettersom kvinne- og fredsskipet blei sjøsett i Bjørkedalen og døypt på Eid av gudmor Astrid Nøklebye Heiberg våren 1994. No er skipet tilbake på sin dåpsstad og gudmor Astrid er til stades. Ho skal senke «Anchor of peace» på ettermiddagen 11. mai i sjøkanten ved Sagastad, ei symbolsk handling for fred. Her skal også Emblakvinnene framføre ein lysseremoni.

Ut på kvelden 11. mai vil kvinnene så markere freden med eit stille fakkeltog gjennom Eidsgata.

Emblakvinnene er 12 kvinner som ror, høvedskvinna som står ved roret og ei står i stamnen.

Emblaskipet blir lite i samanlikning med Myklebustskipet, men ho er skapt over same lest, av same skog, og same båtbyggjar.