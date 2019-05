Fire førarar meldt til politiet etter kontroll

Nyheter

Då Statens vegvesen nyleg heldt kontroll i Kalvåg, Bremanger, blei fire førarar meldt til politiet.

Vegvesenet kontrollerte 17 køyretøy under kontrollen.

To køyretøy fekk bruksforbod, og fire førarar ble skriftleg meldt til politiet.

Ove Garlid i Vegvesenet fortel vidare at ein førar fekk gebyr for ikkje på seg hjelm og ein for ikkje å bruke bilbelte.

Ein førar fekk også gebyr for ikkje å ha med seg dei rette dokumenta i bilen.

Ein førar måtte også rydde i frontruta før vedkommande fekk køyre vidare.