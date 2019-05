Ble diskusjon om flere politikere sin habilitet i pilegrimssentersaken

Nyheter

Bindingene de ulike formannskapsmedlemmene har i saken om pilegrimssenter ble også omdiskutert i formannskapsmøtet da Betty Hessevik (Sp) startet en diskusjon om Kristin Maurstad sin habilitet i saken.

Hessevik mente en kunne stille spørsmål ved habiliteten siden prosjektrådmann Terje Heggheim er Maurstads kommende sjef, og er den som leverte innstillingen til fellesnemnda på denne saken. Hun mente det ville være vanskelig for Maurstad å stemme mot prosjektrådmannens innstilling.

Maurstad på sin side så ingen grunn til at hun var inhabil, siden hun ikke var inhabil i fellesnemnda og dette ikke var en sak for kommunal organisasjon. Om det skulle være slik ville hun jo da også være inhabil i veldig mange saker.

Einar Midtbø (Tvp) mente Maurstad kunne delta i diskusjonen og stemme, men at inhabilitet var noe en måtte tenke over.

Da måtte Edvard Iversen (V) ta ordet:

– Dette er en spesiell situasjon, her sitter to representanter som skal inn i Stad kommune fra 2020 (Hessevik og Midtbø, journ. anm.). Dere er like inhabile som Kristin, for det er jo lett å tenke at dere vil ha senteret i Selje. Det er veldig rart at du tar dette opp, Betty. Denne diskusjonen ble veldig rar, avsluttet Iversen.