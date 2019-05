Skal legge frem sine ideer for torget og lekteren

Nyheter

– Gjennom fem uker har vi, fem studenter fra Emergence School of Leadership, jobbet med et prosjekt som tar for seg å skape konsepter for torget og lekteren i Måløy. Målet har vært å komme opp med konsepter og forslag til tiltak som vil legge til rette for bruk av området året rundt og bidra til å aktivisere sentrum, heter det i invitasjonen.

Torsdag 23. mai vil gruppen presentere det de har kommet frem til i prosjektet de har kalt Hei Måløy. Studentene vil fortelle om det viktigste de har funnet ut av, deres forslag til konsepter og retninger for torgområdet, og det endelige konseptet valget har falt på.

– Vi håper dere har lyst til å komme for å runde av denne fantastiske reisen vi har hatt, men mest for å bli med på startskuddet for en spennende reise mot et sprudlende Måløy.

Presentasjonen blir torsdag ettermiddag i kantina til Fjord Shipping.