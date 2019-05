Her får dei to mil med ny asfalt

Nyheter

Statens vegvesen er i full gang med å oppgradere vegane i Bremanger. Heile 23,5 kilometer skal få nytt dekke i løpet av året.

– Det har vore litt dårleg asfalt i Bremanger, så ny asfalt trengst fleire stader. Men vi er nøydde til å prioritere, og difor vil nokre kanskje seie at det har tatt for lang tid, seier prosjektleiar for asfalt Arne Magnar Haug-lund i Statens vegvesen.

Men no er vegvesenet i gang. Nokre strekningar er dei ferdige med, og andre står for tur, men planen er at ein på fv. 616 skal asfaltere ei strekning på tre kilometer ved Oldeidstunnelen, 10,2 kilometer frå Bremanger til krysset ved Smørhamn ferjekai og 5,1 kilometer frå Smørhamnkrysset til Kalvåg. I tillegg skal ein asfaltere 5,1 kilometer frå Kanalen til Grotle.

– Til saman blir det 23,5 kilometer med ny asfalt, så vi håpar trafikantane blir fornøgde, seier Hauglund.

Han forklarar vidare at ein er ferdige med strekninga frå krysset ved Smørhamn til Kalvåg, og at ein arbeider med strekninga frå Bremanger mot Smørhamn ferjekai.

– Strekninga ved Oldeidstunnelen blir tatt etterpå. Vi ventar litt med strekninga Kanalen til Grotle fordi den må fresast først, men vi skal asfaltere der i sommar, forklarar Hauglund.

I Bremanger har vegvesenet bestemt seg for at arbeidet skal gå føre seg på natta.

– Det handlar om at det enkelte stader er veldig smal veg, så folk kjem seg ikkje forbi oss, og difor vel vi å arbeide på natta når det er mindre trafikk. Nokre bur nær vegen, så det er uheldig for dei, men vi håpar at det går bra for dei.

I staden for å klatte på små vegstykke i gongen prøvar vegvesenet no å samle opp lengre strekningar på vegar som treng nytt dekke.

– Vi prøver å samle opp litt, slik at vi får gjort veldig mykje når vi først er ute. No er det nokre år sidan dei har fått ny asfalt i Bremanger, men låg trafikkmengde gjer til at det tar tid før dekket vert slite, forklarar prosjektleiaren, som gjerne skulle lagt ny asfalt fleire stadar i Sogn og Fjordane.

– Vi er eit stort fylke med mykje veg og lite pengar. Det er ikkje alle som blir fornøgde kvart år, men vi må prioritere. Og då går det på kor slite der er og kor mykje vi kan få gjort. No var det behov for å legge i Bremanger, og det betyr at andre tilsvarande fylkesvegar med like mykje slitasje må vike. Slik er det. Vi skulle vore fleire plassar, men pengane tar slutt, seier Hauglund.