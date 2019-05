Byggjer allianse for riksvegen

Nyheter

Ein allianse gjennom tre fylke skal løfte opp rv. 15 mot ny Nasjonal transportplan.

Dette vart bestemt då representantar frå politisk og administrativ leiing i Stryn, Stranda, Hornindal og Skjåk, Gode Vegar og regionkontoret i Nord-Gudbransdalen møttest på Grotli Høyfjellshotell 16. mai. For å gje rv. 15 større tyngde vil det bli etablert eit eige rv. 15-forum. Det vil skje i samband med eit planlagt vegmøte i Geiranger 13. juni.

– I konkurranse med ndre vegprosjekt er det svært viktig at vi no står samla på begge sider av fjellet for å lyfte fram rv. 15, seier ordførarane Sven Flo, Jan Ove Tryggestad, Stig Olav Lødemel og Elias Sperstad i ei pressemelding.

Med seg på lasset vil dei blant anna ha med representantar frå dei tre fylka Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Oppland.

– Å byggje ein allianse gjennom tre fylke med eit felles mål vil vere ei stor styrke for å stå sterkare i konkurranse med andre vegprosjekt. Vi må ha tyngde, og det får vi gjennom alliansen, seier ordførarane.

Dei understrekar at det må arbeidast tverrpolitisk, og i samarbeid med viktige aktørar innan blant anna reiselivet og transportnæringa.

Rv. 15-forum vil også arbeide aktivt for strekningsvis utbetring av rv. 15, særleg gjennom Ottadalen.

– Det vil også bli svært viktig å halde oppe trykket på arm til Geiranger med ferjefri heilårsveg Otta-Geiranger og Geiranger-Nordfjord/Sunnmøre. Den er viktig for reiselivet aust-vest, og særdeles viktig som beredskapsveg for Geiranger. I dette arbeidet er det avgjerande at fylkeskommunane er aktivt med og frontar prosjektet. Vidare vil Gamle Strynefjellsvegen bli innlemma i forum, særleg med tanke på å trygge framtida for den nasjonale turistvegen, legg ordførarane til.