Gler seg over folketalsveksten

Nye tal frå SSB syner at folketalet i Eid ved utgangen av mars 2019 er 6.167. Det er 16 personar fleire enn ved årsskiftet, og det høgaste folketalet i Eid registrert nokon gong.

Av alle kommunane i Sogn og Fjordane er det berre Sogndal som har høgare folketalsvekst så langt i 2019, melder Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) i ei pressemelding.

For Vågsøy er folketalet ved utgangen av mars 5.957, noko som er ein nedgang på 13 personar. Også Selje og Bremanger har ein nedgang i folketalet frå årsskiftet. Folketalet i Selje er 2.738 personar, som er 9 færre enn ved årsskiftet. Bremanger har eit folketal på 3.687, som er 18 personar mindre enn ved årsskiftet. Vanylven har eit folketal på 3.154, som er ein nedgang på 9 personar. Dette viser tala frå Statistisk sentralbyrå.

– Det er gledeleg å sjå at den sterke folketalsutviklinga i Eid dei siste åra held fram. Langsiktig satsing på å legge til rette for bustadbygging og nye næringsetableringer gjev resultat. Vi har blitt ein stad som det er attraktivt å flytte til, og som er rigga for å ta imot endå mange fleire nye innbyggjarar i åra framover, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V).

Den viktigaste årsaka til folketalsveksten så langt i 2019 er netto innflytting frå andre kommuner i Norge. Det har også vore netto innflytting frå utlandet til Eid, og eit lite fødselsoverskot.

Frå 2020 blir Eid og Selje kommunar slått saman til Stad kommune.

– Med ein ny og større kommune frå 2020 er vi endå betre rusta til å halde fram utviklinga og veksten, også ved å ta ut det store potensialet for ny næringsetablering og tilflytting knytt til kysten og havet. Vekst i folketalet er viktig ikkje berre for dei nye som kjem til oss, men også for å kunne halde fram å gje gode tenester til dei som bur her frå før, seier ordføraren.