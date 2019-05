Beklagar feil i tilsettingsprosessen og gir Hjelle brannsjefjobben

Nyheter

Prosjektrådmann Terje Heggheim ber om orsaking i tilsettinga av brannsjef i Kinn, og gir no Kim Hjelle tilbod om jobben.

Det skriv prosjektrådmannen i sitt fredagsbrev.

– Tilsetting av brannsjef – eg har gjort feil og ber om orsak i saka om tilsetting av brannsjef i Kinn har vi bygd på ein føresetnad som viser seg å vere feil. Føresetnaden var at Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) dispenserte frå forskrifta og såleis godkjende brannsjefen i Flora slik at han også var formelt kvalifisert som kandidat til stillinga som brannsjef i Kinn. Vi fekk dispensasjon, men noko var uklart. Flora kommune tok difor kontakt med DSB for å få ei naudsynt avklaring av kva vedtaket omfatta. Etter denne avklaringa er det blitt klart at Flora kommune feilaktig har lagt til grunn at vedtaket også omfatta dispensasjon frå kvalifikasjonskrav knytt til stillinga som brannsjef. Dette er ei misforståing som har fått følger i den vidare prosessen, heiter det i brevet.

Ei godkjenning som brannsjef ligg ikkje føre, og difor blir også tilsettinga som brannsjef i Kinn feil, skriv prosjektrådmannen.

– Vi har lest i avisene om saka både i artiklar og lesarbrev. Som rådmann kommenterer eg aldri personalsaker i media. Grunnen til at det har gått tid før vi no informerer handlar om å vurdere kva handlingsrom vi har når vi erkjenner å ha gjort ein feil. Forskrifta inneber ei avgrensing i kommunen sin handlingsfridom. Det er rettslege krav som går utover kommunen sin styringsrett. Brannsjefen i Flora var på tida for tilsetting ikkje kvalifisert til å bli vurdert som brannsjef, nettopp med bakgrunn i forskrifta. I forkant av tilsettinga vart begge vurderte som kvalifiserte. Med dette utgangspunktet vart Robert Endestad vurdert som best eigna etter ein heilskapsvurdering. Når det no viser seg at Endestad ikkje er formelt kvalifisert til stillinga, blir stillinga tilbydt Kim Hjelle.

– Eg vil rose begge for å ha vore særs ryddig i denne prosessen. Det er ei vanskeleg sak å stå i og begge har vore profesjonelle i situasjonen. Det er kan hende spesielt å skrive om dette i eit fredagsbrev, men eg gjer det fordi eg veit at avisene vil omtale saka når dette vert kjend. Vi held sjølvsagt fram dialogen med dei saka gjeld, skriv prosjektrådmannen.