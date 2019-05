Fellesnemnda for Vestland gir si støtte til skipstunnelen

Nyheter

Under møtet i fellesnemnda for nye Vestland fylke, som var i Bergen torsdag, vart det vedteken ei støttefråsegn til Stad skipstunnel.

– Eg meiner at dette var viktig og godt initiativ frå Terje Søviknes frå Framstegspartiet som tok initiativ til fellesfråsegna, seier Sigurd Reksnes, fylkesleiar for Senterpartiet i Sogn og Fjordane og medlem i fellesnemnda for nye Vestland.

Fellesframlegget frå Framstegspartiet, Høgre, Venstre, Arbeidarpartiet og Senterpartiet er slik:

«Fellesnemnda for Vestland fylke syner til Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sine innspel til rullering av Nasjonal Transportplan 2022-33.

Stad skipstunnel er eit viktig prosjekt for Vestland fylke og skipsfarten langs kysten. Prosjektet har positiv verknad på både tryggleik, klimagassutslepp og overføring av gods frå veg til kjøl. Det er no gjennomført KS2 for prosjektet, samt prøveboringar. Fellesnemnda for Vestland fylke vil difor oppmoda regjeringa om å følgje opp prosjektet for å sikre at det kan realiserast i tråd med prioriteringa i Nasjonal transportplan 2018-29 med oppstart i 2021.»

– Eg trur dette betyr mykje, no er prosjektet i ei avgjerande og viktig fase med kvalitetssikring av kostnadane før Stad skipstunnel skal i posisjon til løyving, avsluttar Reksnes.