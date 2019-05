Song ut om kommunereformen

Nyheter

Songen «Med Bremanger midt i myljå» vart skriven til og framført på revyen «I Grenseland» på Bryggja i påska i år. Teksten er laga av Egil Brobakke og melodien er Alf Prøysen sin «Steinrøysa ned i bakken».

«Med Bremanger midt i myljå»

Det er ikkje lett – med vanleg vett –

å skjøne seg på politikken

Kva som er galt og kva som er rett,

er bestemt av Kinna-klikken.

Om du stemmer ja, om du stemmer nei,

så får du til svar at vi viser vei

Alt er bestemt, den saken er grei,

med Bremanger midt i myljå.

Vi sler oss i hop med kven det skal ver,

viss det stemmer med kjemien

Mange går rundt og skrattar og ler,

av heile bryllaupsseremonien

Men vi skal ha fest med øl og konfekt,

og folketalsveksten det ordnar ei sekt

Rart av det verte bånnj ut av slekt,

med Bremanger midt i myljå.

Dei som skal passe pris og budsjett,

er dei som lagde skutefesten

Dersom dei trenger råd om kollekt,

så kan dei spørje soknepresten

Er du bekymra, ta det med ro,

alle utgifter delast i to

Det vert suksess med Ola og co,

med Bremanger midt i myljå.

Det vi skal byggje framtida på,

er gatekunst og festivalar

Flora som ligge långt her ifrå,

skal få masse filialar

Dei skal få lov å bryggje sitt øl,

mens vi for det meste klarer oss sjølv

Og blande oss i hop, det blir berre søl,

med Bremanger midt i myljå.

Selje og Eid skal no dele reid,

snart et dei av same fate

Det vært som ein kryssar fjordhest og geit,

ein veit ikkje resultate

Ein kan ikkje vere kranglen og sta,

han Sanner har sagt at alt skal bli bra

Ein ting er bra, å sleppe å ha,

med Bremanger midt i myljå.

Bryggja som ligge solvendt og flott,

er plutsli blitt verdas navle

Rådmannen ser på alt vi har fått,

og skrive det på ei tavle

Her ska'kje bli ei krone å få, for hevnen er søt,

det skal dei få sjå

Men alt som er spikra det må få stå,

med Bremanger midt i myljå.