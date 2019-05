Tok det første spadetaket på nytt sjukehus til 1,6 milliardar

Nyheter

Denne veka markerte Helse Førde starten på bygginga av nye Førde sjukehus ved at administrerande direktør Arve Varden tok det første spadetaket på tomta.

Den økonomiske ramma for utbygginga er på 1,6 milliardar kroner. Etter planen skal bygginga vere ferdig i 2027.

Ferdigstilt får ein nye og moderne bygg for psykisk helsevern og somatikk, medan eksisterande areal for mellom anna poliklinikkar, sengepostar, operasjonsavdeling og sterilsentral blir ombygde, oppgraderte og utvida.

– For Helse Førde er byggeprosjektet heilt nødvendig for at Førde sjukehus i framtida skal kunne gje folk i fylket spesialisthelsetenester med den same gode kvaliteten som elles i landet, sa Varden.

Bygginga av nye Førde sjukehus startar med nybygg for psykisk helsevern, og dette er startskotet for eit prosjekt som i ei årrekke framover kjem til å gje store ringverknader både i nærområdet og i fylket elles.

– Etter kvart som det nye blir ferdig, vil prosjektet vere med på å sikre at folk i fylket får moderne, trygge og tilpassa spesialisthelsetenester. Prosjektet inkluderer ein heilskapleg plan for alle Helse Førde sine bygg i Sogn og Fjordane, understreka Varden.