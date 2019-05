Kjøpesenteret vil hylle eldsjelene

Nyheter

Amfi Nordfjord deler ut Amfelia og Oskar-prisen til ein organisasjon som er med på å skape gode opplevingar for barn og unge.

Prisen blir delt ut laurdag 22. juni, og det er senteret sine kundar som bestemmer kven som skal vinne.

– Gode fritidstilbod for barna gir dei ein aktiv og trygg kvardag, og det er mange eldsjeler som er i sving for å skape tilboda. Desse eldsjelene ønskjer Amfi å sette i sentrum når vi deler ut Amfelia og Oskar-prisen til nokon som gir barn og unge i lokalmiljøet gode fritidstilbod, heiter det i ei pressemelding frå senteret.

Amfelia og Oskar er Amfi-kjedas maskotar, ein triveleg duo som ofte dukkar opp og skapar glede for barn og vaksne. Under Barnedagar på senteret 20.-22. juni, er Amfelia og Oskar deltakarar, og det er naturleg at prisen har fått namn etter dei. Dette er andre gong prisen blir delt ut.

Målet med prisen er ifølge senteret å gjere stas på eit lag eller organisasjon som legg inn ein stor innsats for barna. Kandidatane kan vere tilbod som korps, idrett, fritidsklubb eller noko heilt anna.

– Eldsjelene finst på alle arenaer, skriv senteret.