Næringslivet krev at hurtigbåtar må på plass no

Randi Humborstad i Måløy Vekst, May Britt Bratseth i Bremanger Næringsråd og Johan Gustav Nydal i Flora Industri- og Næringsforening har kome med innspel til hovudutval for samferdsle, som onsdag behandlar saka om hurtigbåttilbod. Dei meiner at eit båttilbod må på plass no.