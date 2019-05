Alle cruisepassasjerane gjekk i land

Nyheter

Då det første cruiseskipet låg til kai på Nordfjordeid gjekk samtele passasjerar på land.

Det melder Port of Nordfjordeid i ei pressemelding.

– Etter fleire månader med planlegging kunne CruiseDay-gruppa på Nordfjordeid stolt sende program for dagen ombord til AIDAperla sist veke. Cruisemanualen med over 30 ekskursjonar var ferdig for over eit år sidan. Rederiet hadde plukka sine favorittar, fortel Eli Førde Aarskog i meldinga.

Målet med arbeidet har ifølge heile tida vore å få flest muleg til å velge å gå i land.

– Vi hadde fått opplyst at eit gjennomsnitt på 50-60 prosent ville velge ein ekskursjon eller å besøke hamna på eiga hand. Enkelte dystre påstandar gjekk likevel ut på at berre 20 prosent ville gå i land. Idag kom tala som viser at på Nordfjordeid gjekk 100 prosent av passasjerane i land.

1.000 hadde kjøpt ein ekskursjon med buss i regionen eller prøvde guida opplegg på Nordfjordeid. 2.689 valde å gå i land på eiga hand og nyte dagen på Nordfjordeid. 367 av mannskapet tok også turen.

Totalt var altså vel 4.000 mennesker i land frå skipet denne dagen.

– Store mengder passasjerar og fornøgde og nyfikne lokale har tatt vakre bilder som dei har spreidd via sosiale medie. Tirsdag 21. mai kom Nordfjordeid på kartet som aldri før!

Aarskog fortel vidare at mange butikkeigarar vart positivt overraska og såg resultat alt frå første CruiseDay. Leiinga på skipet fekk den svære AIDAperla elegant og trygt på plass i hamna der passasjerane lett kom seg til land via seawalken.

Representantar frå skipet var også overraska over kor mange som nytta seg av tilboda på Nordfjordeid og i regionen.

– Dei gler seg til neste anløp 12. juni, seier Aarskog.

Zenith som kom 22. mai er eit mykje mindre skip. 1.000 av 1.250 passasjerar hadde kjøpt seg ein eller annan ekskursjon på land. Blant desse åtte bussar til Nordfjord Folkemuseum på Sandane.