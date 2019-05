Løyver nær fem millionar til betre båtrutetilbod

Nyheter

På møtet i fylkesutvalet onsdag vart det sett av 4,9 millionar kroner til betre båtrutetilbod mellom Florø og Måløy.

– Det er viktig med gode kommunikasjonar, her ligg det ei tydeleg prioritering der ein styrkjer sambandet mellom dei to kystbyane i fylket. Så håpar eg at folk vil bruke ruta slik at dette vert vellukka, skriv gruppeleiar for Senterpartiet og medlem i fylkesutvalet, Sigurd Reksnes i ein e-post til Fjordenes Tidende

Her er framlegget frå Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Kristeleg Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti:

Fylkesutvalet syner til overskotet i 1. tertial og set av rammene nedanfor til dei ulike søknadane:

Fjordane Virtuelle Campus: 3 millionar frå HNK+5 millionar

Njøs Næringsutvikling: 4 millionar frå HNK+2 millionar

Felles fruktlager Lærdal: 15 millionar

Bratt moro Sogndal: 2,25 millionar

Astruptunet Jølster: 1,4 millionar

Båtrute Vågsøy-Flora: 4,9 millionar

Fellesmagasin Ramstad: 20 millionar

Samla ramme til desse søknadane vert 50,55 millionar. Restfinansieringa vert gjennom bufferfondet.

Saka skal til endeleg avgjerd i fylkestinget i byrjinga av juni.