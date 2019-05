Vil auke løyvingane med fem millionar

Nyheter

Fylkesutvalet vedtok i dag å auke løyvingane til Fjordane Virtuelle Campus.

Frå tidlegare har hovudutvalet for næring og kultur sett av tre millionar kroner. Dermed får FVC ei samla løyving på åtte millionar.

Gruppeleiar for Senterpartiet og medlem i fylkesutvalet, Sigurd Reksnes, fortel i ein e-post til Fjordenes Tidende at han er nøgd med løyvingane som fylkesutvalet vil gje til Fjordane Virtuelle Campus.

– Dette er viktig fordi det vil styrke elektro- og automasjonsbedriftene i Nordfjord si moglegheit til å rekruttere og vidareutdanne medarbeidarane sine, i konkurranse med andre bedrifter landet rundt.

Reksnes vil også gje ros til intiativtakarane.

– Dei har jobba godt og utvikla eit prosjekt som passar som hand i hanske til fylkeskommunen sin strategi om å byggje opp under sterke næringsklynger i Sogn og Fjordane.

Saka skal til endeleg avgjerd i fylkestinget i byrjinga av juni.

Bakgrunnen for Fjordane Virtuell Campus er at sju bedrifter i Eid har gått saman om å utforme eit campus for automasjon og elektro. Desse er Normatic, Nordplan, Fjordvarme, Caverion, Eid Elektro, Moderne og Segel.