Rekordmange skular ønskjer meir seksualundervisning

Nyheter

I år har rekordmange skular bedt Sogn og Fjordane Røde Kors om å halde seksualundervising for sine elevar, fortel Henning Hellebust i Røde Kors.

– Mange skular har behov for betre seksualundervisning. Tilbodet vårt har fått jamt gode tilbakemeldingar frå både skular og elevar, så i år har rekordmange 18 skular meldt seg på. 818 elevar skal delta, seier Thor Erlend Mehammer, tilretteleggar for ungdom i Sogn og Fjordane Røde Kors.

Neste veke skal organisasjonen til Hauge oppvekst i Bremanger Stadlandet skule i Selje.

“Aktivt val”, som tilbodet heiter, er gratis til ungdoms- og vidaregåande skular i fylket. Så lenge det er kapasitet. Undervisinga vert gjennomført to veker i mai-juni. Det er tolv sjukepleiestudentar ved Høgskulen på Vestlandet, som har valt å vere seksualopplysarar i ein praksisperiode. I år er dei fullbooka.

Vil trygge unge

– Vi skal normalisere det å snakke om sex, og vi utfordrar elevane sine eigne tankar om seksualitet, grensesetting og det å vere klar med både kropp og hovud. Vi skal gje ungdom relevant kunnskap, gode haldningar, sunne ideal og betre tryggleik når dei sjølv skal debutere seksuelt, seier Mehammer.

Ei av styrkene til Aktivt val, er at seksualopplysarane kjem utanfrå skulen og er ukjende for elevane – dei kjem ikkje til å sjå dei att i neste norsktime. Då vert terskelen for å ta opp flaue eller vanskelege tema lågare. I tillegg er seksualopplysarane sjølv unge. Forsking har synt at det kan gjere det lettare å snakke om sex og seksualitet ung til ung.

Framtidas helsearbeidarar

– Studentane som vel Røde Kors som praksisplass er svært motiverte og engasjerte i temaet, og ønskjer å utfordre seg sølv og løfte seksualundervisinga i fylket. Samarbeidet med Høgskulen er essensielt for at vi skal klare å tilby så god undervising til så mange. I praksisperioden sin hjå oss, får studentane fagområdet under huda, noko som styrker framtidas helsefagarbeidarar innanfor temaet, seier Mehammer.